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الصين تطالب واشنطن بتوضيح أنشطتها البيولوجية

الصين تطالب واشنطن بتوضيح أنشطتها البيولوجية
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزتسيان الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها البيولوجية.

العالم-اسيا والباسفيك

ورحب زيلينسكي بفرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحظر على استيراد النفط والغاز من روسيا إلى الولايات المتحدة، ودعا الاتحاد الأوروبي "كذلك إلى اتخاذ قرارات قاسية ضد روسيا".

ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ABC"، أن أوكرانيا "غير مستعدة للإنذارات" لكن لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وطرحت الحكومة الروسية، التي أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مجموعة مطالب لوقف النزاع تشمل الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وكذلك باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واتباع أوكرانيا موقف "محايد" بضمان عدم الانضمام للناتو.

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