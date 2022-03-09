إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحجارة ضد الاحتلال في الضفة

العالم - فلسطين

ومنذ ساعات الصباح أحصيت 9 عمليات تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات وحجارة على عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية بقرية تل جنوب نابلس.

وفي جنين استهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة بعبوة متفجرة محلية الصنع.

كذلك تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على الطريق 60 بالقرب من قرية أم بطين في النقب المحتل.

وسبق أن تعرضت القرية لتدمير وإبادة المحاصيل الزراعية للأهالي من سلطات الاحتلال.

وفي بيت لحم تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

وفي عملية أخرى استهدف الشباب الثائر حافلة للمستوطنين على طريق استيطاني مؤدٍّ إلى مستوطنة "هارحوما" المقامة على أراضي المواطنين شمال بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحافلة أصيبت بأضرار دون إصابة مستوطنين.

وفي رام الله تضرر عدد من مركبات المستوطنين بعد رشقها بالحجارة من شبان يستقلّون سيارة مسرعة، على شارع 465 الاستيطاني قرب قرية رنتيس غرب رام الله.

كما استهدف الشبان حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة بيرزيت؛ ما تسبب بتحطيم زجاجها.

وعلى الطريق الاستيطاني رقم 55 قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية استهدف الشباب الثائر سيارات المستوطنين بالحجارة.

أما في الخليل فألقى الشبان الحجارة على سيارات المستوطنين بالقرب من المسجد الإبراهيمي صباح اليوم.

وتسببت الحجارة بأضرار جسيمة في سيارة أحد المستوطنين دون وقوع إصابات.

وشهدت بلدة السيلة الحارثية في جنين - اشتباكات شديدة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بالنار والعبوات المحلية والزجاجات الحارقة.

وذكرت مصادر عبرية أن جنديين أصيبا بجراح طفيفة، بعد أن دهستمها مركبة فلسطينية، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال السائق، ونقل للتحقيق لمعرفة خلفية الحادث.