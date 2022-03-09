مباحثات سورية عراقية في بغداد لتعزيز التعاون المائي ومواجهة التغيرات المناخية

العالم - العراق

ولفت الوزير السوری لوکالة سانا إلى أهمية الجهود العراقية المبذولة في تنظيم مؤتمر بغداد الثاني للمياه والتغيرات المناخية مؤكداً أهمية الاستمرار بتطوير العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة وتنظيم الدورات حول دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على البلدين لما يربطهما من مصير واحد في مواجهة شح المياه وتحديات الظروف المناخية.

من جانبه أكد الوزير العراقي الحمداني في تصريح مماثل عمق التعاون المشترك بين البلدين مشيراً إلى أهمية المركز البحثي المشترك للاستفادة من خبرات الدول المتشاطئة مع العراق.

كما لفت إلى ضرورة الحصول على حصص مائية عادلة مع الأخذ بالاعتبار تقاسم الضرر في أوقات الأزمات والاستمرار بعقد الاجتماعات الدورية والفنية الوزارية الحضورية أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وكانت أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه انطلقت السبت الماضي تحت شعار المياه والتغيرات المناخية بمشاركة وفود من عدة دول ومنظمات عربية وأجنبية.