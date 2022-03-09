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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في اليوم الـ14 .. وقف إطلاق النار

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في اليوم الـ14 .. وقف إطلاق النار
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ (14)، أعلنت الأركان الروسية عن وقف إطلاق النار الأربعاء من العاشرة صباحا في خاركيف وكييف وتشيرنيهيف وماريوبول وسومي.

العالم - روسيا

وقالتْ خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة بالعمليات الإنسانية في بيان إن موسكو تعلن وقفا لإطلاقِ النار في التاسع من آذار/مارس، وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية.

واُقيمتْ صباح الثلاثاء اُولى ممرات إجلاءِ المدنيين خصوصا في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا التي غادرها موكبان، فيما تتواصل عمليات الإجلاء في منطقة كييف. وفي مدن مثلِ بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب فما زال المدنيون عالقين فيها.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الفارين من الحرب في اوكرانيا تجاوز المليونين. الى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو اقترحت عَشَرة ممرات لإجلاءِ المدنيين، لكن السلطاتِ الأوكرانية لم تُقِر سوى ممر واحد.

في المقابل اتهَمت كييف موسكو بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول الذي يُفتَرض أن يمر عبره نحوُ ثلاثِمائة الف مدني.

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