ماكرون يبحث مع بلينكن في باريس سبل حل الأزمة الاوكرانية

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن ماكرون وبلينكن جددا التأكيد على ضرورة "أن يدفع الرئيس بوتين وشركاؤه أثمانا باهظة ما داموا مستمرين في حربهم المتعمدة في أوكرانيا".

ووصل بلينكن إلى فرنسا مساء الثلاثاء في إطار جولة أوروبية قادته إلى سبعة بلدان أخرى، تخللتها زيارة إلى الحدود الأوكرانية التقى خلالها نظيره الأوكراني.

وسعى بلينكن في جولته إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة العملية الروسية في أوكرانيا والتأكيد مجددا على دعم واشنطن لحلفائها.

وكان بلينكن أعلن الثلاثاء في العاصمة الإستونية تالين أن الولايات المتحدة بصدد تعزيز دعمها لدول البلطيق الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس إن "الشعب الإستوني الذي عاش لعقود تحت الاحتلال السوفياتي، يفهم في العمق كم أنّ الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا خاطئة وغير مبررة".

وشدد الوزير على ضرورة أن "يدافع العالم عن حق أوكرانيا في الوجود بصفتها بلدا سيدا وديموقراطيا وحرا في تقرير مستقبله".

وأضاف "سندافع عن كل شبر من أراضي (دول) حلف شمال الأطلسي بكامل قوة قدرتنا الجماعية".