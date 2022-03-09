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شاهد: الفضيحة التي وقع بها الاعلامي الغربي في حرب اوكرانيا

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي، ان الحروب تفضح كل شيء وقد كشرت الدول الرأسمالية المتوحشة عن انيابها وابرزت حقيقتها في تعاطيها مع الحرب في اوكرانيا.

خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان سياسة الغرب والكيل بمكيالين ليست جديدة علينا، فقد تعوّد العرب والمسلمين في فلسطين واليمن وسوريا والعراق على احتقار الغرب للدماء العربية وتعتبر بالنسبة اليه انها مجرد ارقام وكأنهم ليسوا بشر وليسوا انسانيين، لكن حينما يتعلق الامر بمصالح الغرب تقام القيامة.

ورأى الصيداوي، انه من الناحية الاعلامية فان التعاطي الاعلامي لدول محور حلف الناتو ليس حباً للشعب الاوكراني بقدر ما هي خوفا وكرهاً من روسيا التي غيرت قوانين لعبة القطب الواحد الذي كانت تتسيده امريكا، بعد ان تحالفت روسيا مع الصين ومجموعة شنغهاي.

واضاف الصيداوي ان هناك امثلة عديدة على الازدواجية الامريكية والغربية الاعلامية، منها اغلاق القنوات الروسية والسورية، الامر الذي فضح كل شيء وهذا ما ابرزه الاعلام الغربي.

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