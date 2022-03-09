وزير الخارجية الیمنی يلتقي بأنجلينا جولي

العالم - اليمن

وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية حسين العزي، رحب الوزير شرف بسفيرة النوايا الحسنة والوفد المرافق لها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد أهمية الزيارة لتسليط الضوء على مظلومية الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار منذ سبع سنوات .. مشيرا إلى أن هناك من يريد لهذه الحرب أن تكون منسية رغم كل الظلم والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

ولفت وزير الخارجية إلى أهمية زيارة سفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي للعاصمة صنعاء للاطلاع على مظلومية الشعب اليمني ونقلها للعالم.

فيما لفت نائب وزير الخارجية إلى أنه بالرغم مما يتعرض له الشعب اليمني من مأساة، إلا أنه بطبيعته مضياف يستقبل اللاجئين ويقدّم لهم التسهيلات بالإمكانيات المحدودة والمتاحة.