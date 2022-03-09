شاهد.. اوروبا تخذل اميركا في حظر النفط الروسي

العالم - الأميرکيتان

الرئيس الاميركي جو بايدن اعلن حظر استيراد النفط الروسي من قبل واشنطن، في خطوة كانت متوقعة بحسب التقارير التي اشارت الى ان هذا الحظر يحمل في طياته تاثيرات معنوية اكثر منها واقعية.

وقال بايدن:"اليوم أعلن أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي، سوف نحظر جميع واردات النفط والغاز من روسيا. لن يتم قبول النفط الروسي في الموانئ الأميركية، وسوف يوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".

بايدن الذي حاول اعطاء قرار الحظر زخما لدى الشعب الاميركي اعترف بأنه سيكون مكلفاً لواشنطن وستكون له تاثيرات سلبية على اسعار الطاقة في بلاده، مشيرا الى انه على شركات النفط الاميركية ان تقلل من اهتمامها بالارباح وتساند حكومته في قرار استهداف النفط الروسي.

وقال بايدن:"هذه خطوة نتخذها لنوجه ضربات موجعة أكثر لبوتين. لكن سيوكن لذلك ثمن هنا في الولايات المتحدة. وقررت منذ البداية ان اكون واضحاً وقلت أن الدفاع عن الحرية سيكون مكلفاً وسيكلفنا نحن أيضا في الولايات المتحدة".

حظر النفط الروسي من قبل البيت الابيض لن يكون مؤثراً كثيراً بحسب المراقبين، لاسيما وان واشنطن تستورد مئتي الف برميل يوميا من روسيا التي تصدر حوالي خمسة ملايين برميل يومياً أي اربعة بالمئة فقط من اجمالي صادرات النفط الروسي يوميا. يضاف لذلك غياب الاجماع لدى حلفاء واشنطن الاوروبيين حول خطوة حظر النفط الروسي، وهو ما اعترف به بايدن حيث تعارض المانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي هذه الخطوة لاسباب اقتصادية تتعلق باعتماد هذه الدول بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية ولاسباب سياسية تتعلق بعدم رغبتها بقطع سبل التوافق مع موسكو بالكامل.