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حرب اليمن وحرب اوكرانيا.. اتجاهات النفاق الغربي

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي، ان الغرب يؤثر على سلوك الهيئات الاممية والمنظمات الانسانية التي تندرج تحتها، معتبراً ان اللعبة اللاانسانية التي يمارسها المبعوث الاممي لليمن مارتن غريفيت لصالح تحالف العدوان هي نفس اللعبة ينفذها في اوكرانيا ولكن لصالح الغرب.

خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ضجيج الماكينات الاعلامية الغربية العربية في التعاطي مع حرب اوكرانيا، يحاول ان يعتم على انعكاسات الجرائم الانسانية التي تقترفها دول تحالف العدوان على اليمن، ويستغل الشعارات الانسانية كوسيلة لتمرير سياساتهم في البلدان المستهدفة كما يحدث في اليمن وغيرها، ولكن في اوكرانيا نفس اللعبة تتكرر وبنفس الادوات بطريقة معكوسة.

واعتبر اليوسفي، ان غريفيت هو جزء من المنظومة الغربية ويتبع بريطانيا، مشيراً الى ان القوانين والمواثيق الدولية تحرم ان يكون هناك مبعوثا انسانيا او امميا محسوبا على طرف من اطراف النزاع كما كان في اليمن، ولانه من بريطانيا فانه يستغل طبيعة عمله لتمرير المخططات البريطانية في العمق اليمني من خلال تجاهل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان او من خلال استغلال الشعارات الانسانية كوسيلة للانحياز لطرف ضد طرف آخر بما يحقق له ارباح مالية.

واكد اليوسفي ان السعودية قامت خلال الفترة الماضية تحت مسمى مساعدات انسانية واقتصادية برشوة الامم المتحدة بمليار ونصف المليار، معتبراً ان نثريات هذه الرشوة الدولية صرفت الامم المتحدة ما يقارب 85 بالمائة منها تحت شعارات ادارة المنظمات الانسانية وغيرها، بينما لم تصرف حتى واحد بالمائة للمواطن اليمني.

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