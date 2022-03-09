الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الوقف السني في العراق يلغي التباعد الاجتماعي في عموم مساجده

الوقف السني في العراق يلغي التباعد الاجتماعي في عموم مساجده
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أفتى المجلس العلمي والإفتائي لديوان الوقف السني في العراق، اليوم الثلاثاء، بإلغاء التباعد الاجتماعي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في عموم المساجد.

العالم - العراق

وذكر في بيان صحفي، أن "المجلس العلمي والإفتائي المركزي في ديوان الوقف السني أفتى بإلغاء التباعد الاجتماعي وتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية التي اتبعت مع ظهور فيروس كورونا".

وأضاف البيان بحسب موقع روسيا اليوم، أن "ذلك جاء خلال اجتماع موسع اتخذ عددا من القرارات المهمة، منها التصويت على إلغاء التباعد الاجتماعي بين المصلين في صلوات الجمعة والجماعات وإعادة الصفوف إلى ما كانت عليه سابقا نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك واستجابة لما صح في الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري (إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)، كما أوصى المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية التي من شأنها المحافظة على الصحة العامة".

روابط ذات صلة

أول صلاة بدون تباعد في الحرمين الشريفين

رئيس وزراء الجزائر: المدة الزمنية المحددة لخطبة الجمعة 10دقائق بسبب كورونا

بالوثيقة.. انهاء تكليف رئيس ديوان الوقف السني في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

60 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية

شاهد..احراق العلم الاسرائيلي في تركيا

لافروف يجري محادثات مع نظيره الأوكراني في تركيا

أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 9 مارس 2022

ماكرون يبحث مع بلينكن في باريس سبل حل الأزمة الاوكرانية

الأردن..توقيف الصحفيين والإعلاميين يعيد الجدل حول مستوى الحريات