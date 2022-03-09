شاهد.. فيسبوك تغلق موقع قناة العالم

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ادارة فيسبوك اغلقت صفحة القناة دون سابق انذار بزعم أن الصفحة التي يتابعها نحو ستة ملايين شخص حول العالم لا تراعي شروط النشر، في إشارة الى قيود منع النشر حول محور المقاومة.

الی الحرب في أوكرانيا حيث سيطر الجيش الروسي على مدينة إربين، واقترب أكثر من العاصمة كييف، وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي يحشد جنوده تمهيدا لاقتحام العاصمة.

وفي سياق الحرب في اوكرانيا وارتدادات العنصرية الغربية في التعامل مع هذه الازمة اعتبر برلماني إسباني أن الأوكرانيين هم فقط من يستحقون أن تحتضنهم أوروبا، رافضاً اعتبار المسلمين أناساً يستحقون الوصول إلى الدول الأوروبية إذا نزحوا أو هربوا من حروب في بلدانهم. وقال زعيم حزب (فوكس) الإسباني سانتياغو أباسكال إنه ينبغي الترحيب باللاجئين الأوكرانيين ورفض المهاجرين المسلمين في إسبانيا وأوروبا كلها لانهم غزاة على حد وصفه .

والى فلسطين المحتلة حيث أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة عن إضراب شامل حداداً على روح الشهيدين كريم القواسمة والطفل يامَن جفال. ونعت القوى، الشهيدين الشاب كريم جمال قواسمة (تسعة عشر عاما)، والطفل يامن نافز جفال (ستة عشر عاما) اللذين ارتقيا شهيدين برصاص الاحتلال.