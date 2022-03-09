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شاهد.. مدير موقع قناة العالم يحتج ضد فيسبوك

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

وعد مدير موقع قناة العالم باتخاذ اجراءات بديلة بعد اغلاق فيسبوك صفحة القناة دون سابق انذار.

العالم - خاص بالعالم

أغلقت ادارة فيسبوك صفحة قناة العالم في الذكرى التاسعة عشرة لانطلاقتها رغم المراسلة المستمرة مع الإدارة لإزالة القيود عن صفحتها، في خطوة تعد انتهاكاً لحرية الإعلام والتعبير.

ادارة فيسبوك اغلقت صفحة القناة دون سابق انذار بزعم أن الصفحة التي يتابعها نحو ستة ملايين شخص حول العالم لا تراعي شروط النشر، في إشارة الى قيود منع النشر حول محور المقاومة.

وقال مدير موقع قناة العالم، علي رمضاني:"منذ عامين وبعد استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني وهم يفرضون علينا الكثير من القيود، حيث قاموا بحذف كل المشرفين علی الصفحة كما وضعوا العقبات أمام ايصال الاخبار لمتابعينا؛ لكن الصفحة كانت موجودة وكان الزملاء يستطيعون تحميل الاخبار عليها، لكن بالتزامن مع الذكری التاسع عاشرة لانطلاق قناة العالم ومن دون سابق انذار ومن دون ذكر أي دليل قاموا بحجب صفحتنا علی فيسبوك".

وأكد رمضاني تسليم شركة فيسبوك اعتراضاً علی حجب صفحة قناة العالم موضحاً ان قناة العالم تعودت علی هذه التجاوزات من قبل الشركات الغربية فقد تم حجب صفحات قناة العالم علی تويتر وانستغرام ويوتيوب قبل ذلك".

ووعد مدير موقع قناة العالم بفتح صفحات بديلة وارشاد متابعي القناة اليها لاستمرار متابعة اخبار قناة العالم.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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