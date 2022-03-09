شاهد.. العنصرية الغربية في التعامل مع الحروب

العالم - الأزمة الأوكرانية

فقد اعتبر برلماني إسباني، أن الأوكرانيين هم فقط من يستحقون أن تحتضنهم أوروبا، رافضاً اعتبار المسلمين أناساً يستحقون الوصول إلى الدول الأوروبية إذا نزحوا أو هربوا من حروب في بلدانهم.

وقال زعيم حزب "فوكس" الإسباني سانتياغو أباسكال إنه ينبغي الترحيب باللاجئين الأوكرانيين ورفض المهاجرين المسلمين في إسبانيا وأوروبا كلها لأنهم غزاة على حد وصفه.

في المقابل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب الإيرلندي ريتشارد بويد باريت، وهو يوبخ أعضاء البرلمان في بلاده والغرب بشكل عام، بسبب سياساتهم المتناقضة في القضايا العالمية الشائكة. وهاجم باريت ما أسماه "سياسات المجتمع الدولي "، مقارناً بين ما اتّخذته الدول الغربية من إجراءات وعقوبات ضد روسيا، في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وغرد حيدر بن علي اللواتي صورة متداولة لأمين عام الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، جيد هذا الحزن فالحروب لا فرحة فيها، ولو اظهر عُشر هذا الحزن على مآسي الحروب في اليمن وسوريا وفلسطين والعراق وليبيا وافغانستان لصدقناه، ولكنها دموع التماسيح!! ".

وكتب خالد ابو موزة:"سبحان الله الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر الكثير من مثالب الحضارة الغربية وإزدواجية المعايير. ما يحدث في أوكرانيا جريمة واحتلال وما يحدث في القدس وفلسطين صراع. الإعلام الغربي يمارس أبشع أنواع العنصرية الإعلامية في وصف ما يحدث".

وقال حسن فاخوري:"وزير الخارجية الأمريكي يقول ان الحرب في أوكرانيا اعتداء على العالم أجمع؛ والحرب على اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين وأفغانستان والعراق وإيران و ليبيا؛ شو! ..أمريكا الوقحة".