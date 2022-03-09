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طريق ترامب يمر عبر أديلسون

طريق ترامب يمر عبر أديلسون
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

التقى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، ميريام أديلسون، زوجة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ”صانع ترامب”، وسط تكهنات حول ترشحه لانتخابات 2024.

العالم - الاحتلال

وحسب موقع أر تي، فإن بينس التقى أديلسون وهي أغنى امرأة في إسرائيل، في منزلها في القدس ليلة الإثنين، وذلك بعد ساعات فقط من وصوله إلى تل ابيب في زيارة ليوم واحد.

وأكد توم روز، مستشار بينس الذي يرافقه في رحلته عبر منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أيضا المغرب، حصول اللقاء دون تقديم التفاصيل، ومكتفيا بالقول إن العشاء كان “جميلا”.

وكشف موقع “بوليتيكو” في نوفمبر الماضي أن أديلسون التي شكلت مع زوجها الراحل أقوى زوجين مانحين للحزب الجمهوري خلال العقد الماضي، عقدت اجتماعات في منزلها في لاس فيغاس مع مجموعة مختارة من قادة الحزب الجمهوري والمرشحين الرئاسيين المحتملين لانتخابات 2024.

وخلال انتخابات 2020، قدم الزوجان أكثر من 91 مليون دولار لدعم جهود إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، مما جعلهما أكبر داعم مالي لترامب.

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طريق ترامب يمر عبر أديلسون

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