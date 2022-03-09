لماذا يسمى ما يجري في اوكرانيا صراعاً وليس حرباً.. ماذا تخبئ؟

وقال العمري في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة لتطورات الحرب في أوكرانيا في يومها الرابع عشر: انه يسمي ما يجري باوكرانيا بالصراع لانه يشمل اكثر من موضوع المساحة الجغرافية الاوكرانية واكثر من قضية نظام سياسي يمثله رئيسها زيلنسكي، بل أُريد من اوكرانيا ان تكون قاعدة متقدمة لحلف الناتو، حيث يوجد فيها اكثر من تسع مختبرات بيولوجية للولايات المتحدة الامريكية وللكيان الاسرائيلي ولفرنسا ولبريطانيا ولالمانيا وللناتو، وهذا يعتبر بانه كان هناك استعداداً لتجهيز اوكرانيا كي تكون نقطة استفزاز وضعف في خاصرة روسيا.

واشار العمري الى ان العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لم تؤثر عليها ويمكن ان تؤثر على اي نظام آخر، ولكن روسيا لها تحالفات وامكانيات داخلية يمكن توظيفها في اي صراع مع دول اخرى.

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