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لماذا يسمى ما يجري في اوكرانيا صراعاً وليس حرباً.. ماذا تخبئ؟

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث في العلاقات الدولية محمد العمري، ان ما يجري في اوكرانيا يمثل صراعاً، وليست حرباً او عملية عسكرية، وان الصراع ليس بين اوكرانيا وروسيا، بل ان الصراع ما بين الغرب والشرق وهذا يعيدنا الى الحرب الباردة التي كانت موجودة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال العمري في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة لتطورات الحرب في أوكرانيا في يومها الرابع عشر: انه يسمي ما يجري باوكرانيا بالصراع لانه يشمل اكثر من موضوع المساحة الجغرافية الاوكرانية واكثر من قضية نظام سياسي يمثله رئيسها زيلنسكي، بل أُريد من اوكرانيا ان تكون قاعدة متقدمة لحلف الناتو، حيث يوجد فيها اكثر من تسع مختبرات بيولوجية للولايات المتحدة الامريكية وللكيان الاسرائيلي ولفرنسا ولبريطانيا ولالمانيا وللناتو، وهذا يعتبر بانه كان هناك استعداداً لتجهيز اوكرانيا كي تكون نقطة استفزاز وضعف في خاصرة روسيا.

واشار العمري الى ان العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لم تؤثر عليها ويمكن ان تؤثر على اي نظام آخر، ولكن روسيا لها تحالفات وامكانيات داخلية يمكن توظيفها في اي صراع مع دول اخرى.

تابعوا المزید من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. لماذا يسمى ما يجري في اوكرانيا صراعاً وليس حرباً.. ماذا تخبئ؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-03-2022

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