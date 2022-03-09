الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢
١٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

لهذا السبب يتأخر حسم العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث في العلاقات الدولية محمد العمري عن أسباب التأخير الروسي في حسم المعركة في اوكرانيا وتحقيق الأهداف المعلنة منها.

العالم - خاص بالعالم

وأكد محمد العمري في حديث لقناة العالم، وجود محاولات اعلامية غربية لاظهار صورة متدنية للقوة العسكرية الروسية، عن طريق ترويج ان روسيا وهي القوة العظمی الثانية بالعالم لم تستطع تحقيق أهدافها العسكرية ولم تستطع اجتياح اوكرانيا خلال يوم أو يومين.

وقارن العمري العملية العسكرية الروسية بالاحتلال الاميركي للعراق موضحاً ان العراق، كان تحت عقوبات دولية منذ 10 سنوات ولم تستطع الولايات المتحدة والتحالف الذي شكلته خارج اطار الأمم المتحدة من احتلال العراق الا بعد 32 يوم.

وأكد ان العملية الروسية في اوكرانيا تستوجب الكثير من الدقة والحذر لتأمين حياة المدنيين.

وأشار العمري الی تجييش اعلامي كبير من قبل الغرب لتوظيف الملف الانساني للضغط علی الجانب الروسي تحت الرأي العام وتوظيف ذلك لتحقيق مصالح جيوسياسية.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية ان روسيا تريد تحقيق أهدافها بأقل الخسائر الممكنة وهذا يتطلب الهدوء والحذر في مسار العملية العسكرية.

روابط ذات صلة

واشنطن تقر بأن لدى أوكرانيا منشآت أبحاث بيولوجية

واشنطن: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لهذا السبب

ما المسار الذي تتخذه الحرب في اوكرانيا في ظل احتدام المعارك؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تدوير النفايات البلاستيكية حل خاطئ؟!

طريق ترامب يمر عبر أديلسون

شاهد: الفرصة الاخيرة لهروب الأوكرانيين من العاصمة كييف

أمير الكويت یصدر مرسوما بتعيين وزيرين جديدين

طاجيكستان ترغب في استيراد المشتقات البترولية من إيران

الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية