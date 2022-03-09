لهذا السبب يتأخر حسم العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وأكد محمد العمري في حديث لقناة العالم، وجود محاولات اعلامية غربية لاظهار صورة متدنية للقوة العسكرية الروسية، عن طريق ترويج ان روسيا وهي القوة العظمی الثانية بالعالم لم تستطع تحقيق أهدافها العسكرية ولم تستطع اجتياح اوكرانيا خلال يوم أو يومين.

وقارن العمري العملية العسكرية الروسية بالاحتلال الاميركي للعراق موضحاً ان العراق، كان تحت عقوبات دولية منذ 10 سنوات ولم تستطع الولايات المتحدة والتحالف الذي شكلته خارج اطار الأمم المتحدة من احتلال العراق الا بعد 32 يوم.

وأكد ان العملية الروسية في اوكرانيا تستوجب الكثير من الدقة والحذر لتأمين حياة المدنيين.

وأشار العمري الی تجييش اعلامي كبير من قبل الغرب لتوظيف الملف الانساني للضغط علی الجانب الروسي تحت الرأي العام وتوظيف ذلك لتحقيق مصالح جيوسياسية.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية ان روسيا تريد تحقيق أهدافها بأقل الخسائر الممكنة وهذا يتطلب الهدوء والحذر في مسار العملية العسكرية.