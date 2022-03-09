العراق والاردن يبحثان مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية ".



واضاف ان "الشمالي نقل تحيات الحكومة الأردنية للكاظمي، وتطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد".



واشار المكتب الى ان "رئيس مجلس الوزراء رحب بالوزير الضيف، وأكد على عمق الروابط التأريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار".