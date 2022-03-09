مراسم توديع الشهيدين مرتضى نجاد وإحسان كربلائي بور في طهران

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمراسم توديع شهيدين من حرس الثورة الإسلامية في عدوان إسرائيلي على سورية أشار مراسلنا الى الحضور الرسمي والشعبي في تلك المراسم، حيث حضر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجو فضائية في هذه المراسم وقام بتوديع جثامين الشهيدينمرتضى سعيد نجاد وإحسان كربلائي بور، حيث سيوارا الثرى من خلال ارسال جثمانيهما الطاهرين الى مسقط رأسهم.

ونوه مراسلنا الى أنه من خلال إلقاء الضوء على الموقف الشعبي لهذه الغارة العدوانية الاسرائيلية نجد أنه لا يختلف عن رد الفعل الرسمي الذي أبداه حرس الثورة الاسلامية بحتمية الرد وأن الرد سيكون قاسيا.

واضاف مراسلنا أن الشعب الايراني والمشاركين في هذه المراسم أكدوا بان الرد على الاعتداء الاسرائيلي الغاشم سيكون ردا قاسيا وطالبوا حرس الثورة الاسلامية بالرد بطريقة تليق بالجمهورية الاسلامية في ايرام وتليق بدماء الشهداء.

وخلال هجوم مقاتلات الكيان الصهيوني فجر يوم الاثنين الماضي 6 اذار/ مارس، على ريف دمشق في سوريا، سقط شهيدان ايرانيان من المدافعين عن المراقد المقدسة، وهما مرتضى سعيد نجاد وإحسان كربلائي بور.

وفي بيان الاعلان عن استشهاد سعيد نجاد وكربلائي بور في سوريا، تعهدت ايران بالثأر للشهيدين وتدفيع الكيان الصهيوني ثمن جريمته.

وكان في وقت سابق قد دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الجريمة الصهيونية في شن هجوم صاروخي على ضواحي دمشق والذي ادى الى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري الايراني.

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