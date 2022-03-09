الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

مراسم توديع الشهيدين مرتضى نجاد وإحسان كربلائي بور في طهران

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في العاصمة الإيرانية طهران أنه يجري الآن بداخل مبنى حسينية معراج الشهداء في العاصمة الإيرانية طهران، مراسم توديع الشهيدين اللذان استشهدا جراء الغارة الإسرائيلية على سوريا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمراسم توديع شهيدين من حرس الثورة الإسلامية في عدوان إسرائيلي على سورية أشار مراسلنا الى الحضور الرسمي والشعبي في تلك المراسم، حيث حضر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجو فضائية في هذه المراسم وقام بتوديع جثامين الشهيدينمرتضى سعيد نجاد وإحسان كربلائي بور، حيث سيوارا الثرى من خلال ارسال جثمانيهما الطاهرين الى مسقط رأسهم.

ونوه مراسلنا الى أنه من خلال إلقاء الضوء على الموقف الشعبي لهذه الغارة العدوانية الاسرائيلية نجد أنه لا يختلف عن رد الفعل الرسمي الذي أبداه حرس الثورة الاسلامية بحتمية الرد وأن الرد سيكون قاسيا.

واضاف مراسلنا أن الشعب الايراني والمشاركين في هذه المراسم أكدوا بان الرد على الاعتداء الاسرائيلي الغاشم سيكون ردا قاسيا وطالبوا حرس الثورة الاسلامية بالرد بطريقة تليق بالجمهورية الاسلامية في ايرام وتليق بدماء الشهداء.

وخلال هجوم مقاتلات الكيان الصهيوني فجر يوم الاثنين الماضي 6 اذار/ مارس، على ريف دمشق في سوريا، سقط شهيدان ايرانيان من المدافعين عن المراقد المقدسة، وهما مرتضى سعيد نجاد وإحسان كربلائي بور.

وفي بيان الاعلان عن استشهاد سعيد نجاد وكربلائي بور في سوريا، تعهدت ايران بالثأر للشهيدين وتدفيع الكيان الصهيوني ثمن جريمته.

وكان في وقت سابق قد دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الجريمة الصهيونية في شن هجوم صاروخي على ضواحي دمشق والذي ادى الى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري الايراني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ايران: على اميركا تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن

العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء

بالفيديو.. انجاز جديد ومهم لحرس الثورة الإسلامية

سفيرة ايران بالامم المتحدة: إنجازاتنا في تمكين المرأة رائعة ولا يمكن إنكارها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ظل الاهتمام الكبير بلاجئي أوكرانيا.. 'شاهد' تدعو 'أونروا' للتعاطي بعدالة مع أزمات اللاجئين الفلسطينيين

بالفيديو... مراسم توديع الشهيدين مرتضى نجاد وإحسان كربلائي بور في طهران

العراق والاردن يبحثان مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا

محافظة كرمان الإيرانية تضبط 157 طنا من المخدرات خلال عام

السيسي وبوتين يناقشان الأزمة الروسية الأوكرانية

الاتصالات السورية تعلق على النشرات المتداولة لأجور تصريح الخلوي