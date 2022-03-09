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الخارجية الأميركية: محادثات فيينا إقتربت من إبرام تسوية

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

على ما يبدو فان أجواء التفاؤل تسود محادثات إلغاء الحظر عن ايران في فيينا، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات مساعدة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند التي قالت إن محادثات فيينا اقتربت من إبرام تسوية.

العالم - خاص بالعالم

وأكدت نولاند أن واشنطن لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاونها مع إيران، ولا تجري مفاوضات مع الروس حول الموضوع، متهمة موسكو بمحاولة رفع سقف مطالبها بشأن الاتفاق النووي، كما قالت إن مشاركة موسكو في هذا الاتفاق مرتبطة بشكل أساسي بمصالح الأمن القومي الروسي.

التفاؤل واضح ايضا في تصريحات وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني الذي لعب دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام2015 بين إيران والقوى العالمية. حيث قال ان الاوضاع الحالية ملائمة للوصول لهذا الاتفاق، لكنه اكد أنه إذا لم يتم التوصل للاتفاق قريبا جدا فستضيع الفرصة.

واشار كوفيني، في حديث مع معهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية الى أن الأزمة الأوكرانية جعلت توصل الاطراف لاتفاق أكثر صعوبة. واعتبر كوفيني انه في حال خسرت الاطراف الاوضاع الملائمة في فيينا فستكون خسارة على حسب تعبيره.

من الجانب الايراني، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر عن ايران، وذلك بعد زيارة قصيرة الى طهران للتشاور.

هذا وقد اكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمر في المحادثات مع القوى العالمية.

ويؤكد مسؤولون ايرانيون انه لو ابدت اميركا وسائر أعضاء الاتفاق النووي حسن نواياهم، واتخذوا القرارات السياسية اللازمة والصحيحة لإلغاء الحظر الجائر وغير الانساني سريعا، فإن التوصل الى نتيجة ناجحة للمحادثات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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