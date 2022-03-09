تحركات مكوكية للمعارضة والحكومة الباكستانية لاستقطاب الحلفاء

العالم - مراسلون

وقال بلاول بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني:"اتينا بهذه المسيرة الطويلة من مدينة كراتشي لإنقاذ البلاد ومنح الشعب حقوقه الأساسية في العيش بكرامة، لأن سياسات رئيس الوزراء "الدمية"عمران خان مؤذية للشعب، وبسبب سياساته الفاشلة، عانت البلاد كثيراً".

وأكد شهباز شريف:"رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز:"اقتراح حجب الثقة هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الإفلاس الاقتصادي، وهو مطلب الشعب، والمعارضة ملتزمة بقرار الشعب، لأن سياسات الحكومة الخاطئة مسؤولة عن التضخم وسبب معاناة الناس، لذا فإن التخلص من الحكومة هو شرط للتخلص من الازمات".

في الوقت الراهن تشكل هذه الضغوط ذروة التحدي للحكومة، حيث لم تعش الحكومة الحالية خلال سنوات حكمها الماضية ظروف كهذه، أمرٌ يتلمس فيه مراقبون مؤامرات خارجية.

وقال نويد نقوي وهو محلل سياسي:"مؤخراً أثار عمران خان غضب الغرب كثيراً ان كان من خلال السياسات المتعلقة بافغانستان والتي تضر بالمصالح الامريكية، او من خلال موقفه المحايد من الازمة الاوكرانية والتي اثارت غيظ اوروبا، وما تلاها من تصريح ناري تحدث فيه بعلانية باننا لسنا عبيد للغرب، لذا من الصعب فصل ما يجري في الداخل الباكستاني عن المؤامرة الخارجية".

وفيما تحتاج المعارضة فعلياً لعشرة اصوات في البرلمان لانجاح قرار حجب الثقة عن الحكومة، تعمل المعارضة على دعم بعض نواب حركة الانصاف للانشقاق عن الحركة، فيما يجري رئيس الوزراء عمران خان جولات مكوكية على حلفائه لضمان دعمهم له في هذه التصوبت الذي سيجري بعد أربعة عشر يوماً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...