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كيان الاحتلال يستقطب يهود أوكرانيا لفلسطين المحتلة

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

بين هذه الاشجار زرعت مستوطنة، وفي داخل هذه المستوطنة زرع مستوطنون من كافة أسقاع الارض جاءوا طارئين على المكان واصبحوا يعاملون اصحابه بانهم هم الطارئون.

العالم - مراسلون

وفي الساعات الماضية وبينما تتجه اعين العالم الى اوكرانيا، وما يحدث فيها خرج رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دجان ليعلن عن استيعاب عدد من اليهود الاوكرانيين الذين وصلوا الى الاراضي الفلسطينية في مستوطنات من بينها يتسهار ورفيفيم القريبتان من نابلس، مؤكدا عن استيعاب عائلات اخرى في المستقبل القريب.

منذ ان اندلعت الاحداث في اوكرانيا والاحتلال الاسرائيلي يعمل بقوة على جلب مهاجرين جدد من اليهود الاوكرانيين ومن ينطبق عليهم ما يسمى بقانون العودة.

اما قانون العودة فينطبق على كل يهودي في انحاء العالم بغض النظر عن جنسيته ويمنحه القانون العنصري حق العودة الى فلسطين والحصول على الجنسية الاسرائيلية والاستيطان.

فيما يحرم على ملايين اللاجئين الفلسطينيين حتى الوصول ولو لمرة واحدة الى فلسطين.

هذه الاشجار غرسها الفلسطيينييون هنا قبل اقامة هذه المستوطنة بمئات الاعوام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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