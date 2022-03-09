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السيسي وبوتين يناقشان الأزمة الروسية الأوكرانية

السيسي وبوتين يناقشان الأزمة الروسية الأوكرانية
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء أحدث تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية المصرية، بسام راضي أن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد على دعم بلاده لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

كما أعرب السيسي عن استعداد القاهرة لدعم هذا التوجه "من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

وجاء في بيان المتحدث أن السيسي أكد على "متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا"، معربا عن تقدير القاهرة "للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا كذلك "سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي".

وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها للأسبوع الثاني وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

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