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الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تعلن إن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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