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الجهاد الإسلامي: استقبال الإرهابي 'هرتسوغ' في تركيا هو خذلان للقدس وفلسطين

الجهاد الإسلامي: استقبال الإرهابي 'هرتسوغ' في تركيا هو خذلان للقدس وفلسطين
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، بشدة، استقبال رئيس كيان العدو الصهيوني يتسحاق هرتسوغ في تركيا، مؤكدةً أن هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد اهالي القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

العالم ـ فلسطين

واعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، زيارة رئيس الاحتلال إلى تركيا، أنها "تمثل انحيازاً للعدو في مواجهة جهاد الشعب الفلسطيني".

وشدّدت على أن السعي لاستعادة العلاقات مع العدو بذريعة مصلحة هذه الدولة أو تلك، هو "خذلان للقدس وفلسطين".

وثمنت الحركة، المواقف القوية للشعب التركي المسلم الذي يرفض هذه الزيارة التي تقفز على دماء الشهداء الأتراك الذين ارتقوا لكسر الحصار عن غزة ، وتتجاوز موقف الشعب التركي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى وقع التظاهرات والتنديدات الواسعة التي يشهدها الشارع التركي يجري رئيس الكيان الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ زيارة مثيرة للجدل إلى تركيا يلتقي خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان.

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