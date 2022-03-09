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المتحدث باسم الجمارك:​​​​​​​

التجارة الخارجية الإيرانية اقتربت من 10 مليارات دولار في فبراير

التجارة الخارجية الإيرانية اقتربت من 10 مليارات دولار في فبراير
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية إن شهر شباط/فبراير الماضي شهد تبادل 15 مليونا و799 ألف طن من البضائع بقيمة 9 مليارات و858 مليون دولار بين إيران والدول الأخرى، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 45٪ وزنا و52٪ قيمة مقارنة بالعام الماضي.

العالم - إيران

وأشار روح الله لطيفي إلى الصادرات غير النفطية للبلاد و حصتها من إجمالي التجارة في شهر شباط الماضي، قائلا: تم تصدير 12 مليونا و233 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 4 مليارات و754 مليون دولار إلى دول أخرى في هذا الشهر حيث سجلت الصادرات السلع غيرالنفطية نموا بنسبة 45٪ في الوزن و 64٪ في القيمة مقارنة بشهر شباط العام الماضي.

وأضاف لطيفي أن الصين احتلت المركز الأول في صادرات هذه السلع حيث قامت بشراء مليونين و13 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة مليار و180 مليون دولار خلال شباط الماضي وسجلت الصادرات إليها نموا بنسبة 56٪ مقارنه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال إن تركيا والعراق احتلا المركز الثاني والثالت على التوالي، وتلتهما الإمارات العربية المتحدة، وجاءت أفغانستان بالمركز الخامس.

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