تدشين حملة إعصار اليمن في بلاد الروس بصنعاء

العالم - اليمن

وخلال الفعالية أكدت الكلمات ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في التحشيد للجبهات ورفدها بالرجال لمواجهة تصعيد وجرائم العدوان.

كما دعت إلى المشاركة الواسعة لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، مشيرة إلى دور الخطباء والوجهاء والمشائخ في استنهاض المجتمع وحثهم على القيام بواجبهم الديني في الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره.

من جانبهما أكد مديرا المديرية السراجي والإرشاد صالح ناجي أن حملة إعصار اليمن تهدف إلى استنهاض المجتمع بكل فئاته ومكوناته لمواجهة العدوان وتعزيز الوعي بمخططاته التآمرية ومواصلة الصمود وتسيير قوافل البذل والعطاء للمرابطين في الجبهات.