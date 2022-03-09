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التجنيس السياسي في البحرين

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع التجنيس السياسي والهموم المعيشية في البحرين والتطبيع مع العدو الصهيوني ومصير النائب السابق اسامة التميمي.

العالم - ابناء الديرة

ضيوف الحلقة:

الشيخ حسين الحداد - قيادي في المعارضة البحرينية

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