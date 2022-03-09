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وقفة تضامنية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق مع روسيا

وقفة تضامنية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق مع روسيا
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

نفذ طلاب وأساتذة جامعة دمشق في سوريا اليوم الاربعاء وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بـ"مواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها".

العالم - سوریا

يتبع..

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