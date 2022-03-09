العالم - تركيا

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اللقاء أن "تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة"، بحسب تعبيره.

وقال أردوغان: أبلغت الرئيس الإسرائيلي بأن لدينا القدرة والمعرفة للتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع

ووصل هرتسوغ، اليوم الى تركيا في اول زيارة لرئيس هذا الكيان الى تركيا منذ عام 2008.

في السياق، استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة، استقبال هرتسوغ في تركيا، مؤكدةً أن هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد اهالي القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد الجهاد الإسلامي أن استقبال الإرهابي 'هرتسوغ' في تركيا هو خذلان للقدس وفلسطين

وتأتي الزيارة على وقع الانباء التي تحدثت عن استعدد تركيا والكيان الاسرائيلي لتفعيل مشروع مدّ انبوب الغاز الفلسطيني المسروق من فلسطين المحتلة الى اوروبا عبر الاراضي التركية، بعد ان تم اغلاق ملف مشروع "إيست ميد" لمد انبوب الغاز الفلسطيني الى قبرص ثم اليونان وانتهاء باوروبا، بسبب ما قيل عن كلفته الباهظة.

اللافت ان تركيا كانت السباقة في مد حبال الود الى الكيان الاسرائيلي، بعد الاتصالات الهاتفية التي اجراها اردوغان والمسؤولون الاتراك مع الاسرائيليين، لاسباب منها وفاة والدة هرتسوغ!، والسؤال عن صحة وزير الخارجية يائير لبيد بعد اصابته بكورونا!، والا لم يكن الكيان الاسرائيلي متحمسا كما تركيا، بسبب العلاقة التي كانت تربط اردوغان بحماس والاخوان المسلمين، وكذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين الكيان وقبرص واليونان، اللتان تربطهما علاقات متوترة مع تركيا لاسباب عديدة منها التنافس على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويرى بعض المراقبين ان انقلاب اردوغان على سياسته السابقة، يعود الى تأثير صهره برات ألبيرق، الذي وجد بالطاقة اقصر سبيل لاعادة العلاقات بين تركيا والكيان الاسرائيلي الى سابق عهدها، اي الى قبل الشعارات التي رفعها اردوغان لنصرة غزة، او تقديم نفسه على انه الاب الروحي للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين.