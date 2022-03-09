الحرس الثوري: القمر "نور 2" يرمز إلى انتصار إيران على العقوبات

العالم - إيران

وأضاف العميد شريف في كلمة له في اجتماع عبر الفيديو مع مدراء دوائر العلاقات العامة في قوات الحرس الثوري أن: استراتيجية "إيران القوية" هي الأولوية الدائمة للحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية والعدو لن يكون قادرا على وقف مسار تطورنا وعزتنا.

وتابع قائلا: إن إطلاق القمر الصناعي نور 2 ووضعه في المدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض بعد عام من إطلاق القمر نور 1 على يد القوات الجوفضائية للحرس الثوري خطوة كبيرة لتعزيز قدرات إيران الإسلامية في مجال الفضاء رغم العقوبات الدولية الواسعة، وإن هذا الحدث والإنجاز فوق الاستراتيجي الذي يبعث على الفخر والاعتزاز هو أحد مظاهر ومصاديق انتصار الشعب الإيراني في مجال حرب العقوبات التي يشنها أعداء الثورة والنظام الإسلامي، وقد أظهر إرادة الحرس الثوري وباقي القوات المسلحة للبلاد على توجيه ضربات مدمرة في حرب التكنولوجيا للأعداء بعيدا عن إثارة الضجيج، واستعراض ذلك أمام الرأي العام العالمي.

كما أشار العميد شريف إلى الاعتداء الصاروخي الغاشم للعدو الصهيوني على ضواحي دمشق واستشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري في هذا الاعتداء، مؤكدا "إن دم هؤلاء الشهداء المظلومين والأعزاء سيشد من عضد وعزم مجاهدي الأمة الإسلامية وإن العدو الصهيوني يعلم أنه لن يجني شيئا من هذه الجرائم وسيلقى ردودا حاسمة."