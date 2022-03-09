المقداد يستقبل وفدا من المنظمة الدولية للهجرة في دمشق

العالم - سوريا

وشرح الوزير المقداد المهام التي تقوم بها الدولة السورية لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين السوريين موضحاً بشكل خاص الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على كل مناحي الحياة اليومية والخدمات الأساسية للمواطن السوري وعلى تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع اللاجئين على العودة إلى بيوتهم ومدنهم.

كما أكد الوزير المقداد أيضاً على أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه الدول الغربية في هذا الإطار.

من جانبه عبر امبروسي عن تطلعه لإعادة إحياء وتفعيل التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة السورية ولا سيما في إطار انضمام المنظمة لمظلة الأمم المتحدة مؤكداً على نية المنظمة الحفاظ على أجواء الثقة المتبادلة والتعاون.