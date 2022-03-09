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أبناء جبل مراد في مأرب يعلنون النفير لحملة اعصار اليمن

أبناء جبل مراد في مأرب يعلنون النفير لحملة اعصار اليمن
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

دشنت في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب اليمنية حملة اعصار اليمن بوقفة قبلية.

العالم - اليمن

وفي التدشين أشار محافظ مأرب علي محمد طعيمان الى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الصمود والمشاركة الواسعة في الحملة لإسناد المرابطين في مختلف الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.

وأشاد طعيمان بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء مديرية جبل مراد، وتضحياتهم في مواجهة العدوان ومرتزقته ..مؤكدا أن الشعب اليمني على مشارف الانتصار الكبير الذي سيفخر به كل الأحرار الشرفاء.

بدوره أكد نائب وزير الإرشاد العلامة فؤاد ناجي أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بما يُحاك ضد اليمن من مؤامرات تستهدف النيل من وحدته وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

ولفت الى أهمية تضافر الجهود والطاقات لتعزيز عوامل الصمود والثبات والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية..مشيرا إلى أن جرائم العدوان وحصاره الخانق على اليمن، يستوجب تعزيز الاصطفاف لمواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وفي الوقفة التي حضرها عضو مجلس الشورى محمد بلغيث ووكيل وزارة النفط ناصر العجي الطالبي ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الكحلاني ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة قايد نمران، ألقيت كلمات من قبل عضو مجلس الشورى عبدالله مجاهد نمران ومدير مديرية جبل مراد محمد مفتاح والشيخ محمد عبدالله حازب أكدت مواقف أبناء مديرية جبل مراد الى جانب الوطن والاستعداد لرفد الجبهات بقوافل الرجال والمال حتى تطهير كامل تراب المحافظة والوطن من دنس الغزاة.

وأكد بيان الوقفة التحرّك الجاد والفاعل مع حملة إعصار اليمن ونحو جبهات العزة والكرامة، للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مشيرا إلى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية والاستمرار في دعم الجبهات بالرجال وقوافل العطاء

وندد أبناء مديرية جبل مراد بحصار العدوان الأمريكي للشعب اليمني ومنع سفن الوقود من الدخول لميناء الحديدة.

من جهة اخرى، ناقش لقاء موسع بمحافظة الحديدة ضم رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية لدعم حملة “اعصار اليمن” وعلماء وخطباء ومرشدي مربع مدينة الحديدة، تدشيناً للحملة في التحشيد والاستنفار.

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