شمخاني یلتقي برئيس جمهورية أوزبكستان

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ونقل شمخاني في هذا الاجتماع التحيات الحارة من رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى ميرضيايوف، وهنأه بالذكرى الثلاثين لاستقلال البلد الصديق والشقيق أوزبكستان، وأعلن استعداد إيران لتطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، رأى شمخاني أن من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الطاقات الاقتصادية المحتملة وإيجاد التسهيلات اللازمة في هذا المجال.

وأعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن أمله في أن يمهد توقيع وثيقة مهمة حول التعاون الأمني ​​بين البلدين الطريق لمزيد من النجاح في التغلب على التهديدات المشتركة.

وفي الختام، شكر شمخاني أوزبكستان على دعمها لعضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الدعم حتى يتم الانتهاء من عضوية إيران فيها.

وخلال اللقاء، حيا الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضيايوف قائد ورئيس جمهورية إيران الإسلامية وقال: من المهم للغاية بالنسبة لنا الإسراع في تفعيل مجالات التعاون المشترك التي اتفقنا عليها في الاجتماع مع السيد الرئيس ريسي.

وعبر ميرضيايوف عن ارتياحه لتوقيع وثيقة التعاون الأمني ​​بين أوزبكستان وإيران، قائلا: "من الضروري متابعة وتنفيذ بنود هذه الوثيقة بصرامة من خلال زيادة الاتصالات المقررة بين المؤسسات الأمنية في البلدين".

وقال رئيس جمهورية أوزبكستان إن التعاون بين إيران وأوزبكستان لإنشاء ممرات السكك الحديد والطرق عبر تركمانستان وأفغانستان باتجاه المياه الدافئة في جنوب إيران له فوائد اقتصادية كبيرة للدول الأربع.

وفي إشارة إلى الوضع في أفغانستان والحاجة إلى مضاعفة جهود جيرانها للحد من الضغوط المعيشية هناك، أضاف ميرضيايوف: "إن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان من شأنه أن يكون خطوة مهمة في تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد".