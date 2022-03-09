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مجلس مدينة ماريوبول الاوكرانية: القصف الروسي دمر تماما مستشفى أطفال بالمدينة

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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