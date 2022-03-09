الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة أممية تدعو إلى مراجعة العقوبات على سوريا..

لجنة أممية تدعو إلى مراجعة العقوبات على سوريا..
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

دعت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة على ذلك البلد وآثارها، وإلى "بذل الجهود للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين".

العالم - سوريا

وفي تقرير للصحفيين، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "عندما لا تتم مراجعة العقوبات بشكل كاف، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من أوجه النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفاً، ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية".

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن الإخفاقات المنهجية في التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة وغيرها من الحوادث التي تسبب أضرارا للمدنيين في سوريا في 2018-2019 من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويشمل ذلك مئات التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين والتي زُعم أن الجيش الأمريكي رفضها في البداية.

وكررت اللجنة توصيتها للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين والتي تورطت فيها قواتها لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، ونشر نتائج التحقيقات.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 18 مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

المقداد يستقبل وفدا من المنظمة الدولية للهجرة في دمشق

سوريا: واشنطن وحلفاؤها مستمرون في تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جاليات عربية تطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من طهران .. برامج وخطط منظمة الحج والزيارة الإيرانية

الاحتلال يرفض طلب الرئيس الأوكراني بالتحدث أمام الكنيست

صالح العراقي: التيار الصدري لا يتصرف من دون قرار

الإعلان عن ضبط 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر

سوريا.. إصابة شاب بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بحلب

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة