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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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صادق حسيني: بتعزيز قضية الامن في سوريا سنرفع بدورنا عدد الزوار الايرانيين الى سورية
صادق حسيني: الحج والزيارة فتحت باب التسجيل لزيارة العتبات المقدسة في سورية
صادق حسيني: بخصوص المسؤولين العراقيين والايرانيين ناقشنا مع المسؤولين في العراق موضوع الغاء تاشيرات
صادق حسيني: الشركات الجوية كانت قد اوكلت رحلاتها الجوية الى شركات القطاع الخاص وهي التي تتلاعب باسعار التذاكر
أ ف ب : لندن تدعو كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي
أوكرانيا.. ومواجهة السيطرة الروسية بالعقوبات القصوى
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يعرب خلال لقائه الرئيس الاوزبكي عن امله في ان تمهد وثيقة التعاون الأمني الثنائية للتغلب على التهديدات
مجلس مدينة ماريوبول الاوكرانية: القصف الروسي دمر تماما مستشفى أطفال بالمدينة
مجلس مدينة ماريوبول الاوكرانية: القصف الروسي دمر تماما مستشفى أطفال بالمدينة
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تعلن إن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا
صادق حسيني: بخصوص المسؤولين العراقيين والايرانيين ناقشنا مع المسؤولين في العراق موضوع الغاء تاشيرات
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش
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