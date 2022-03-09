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تشاهدون الليلة في بانوراما..

العلاقات التركية الإسرائيلية على حساب من؟.. أوكرانيا وخفض التصعيد أو هدوء يسبق العاصفة

العلاقات التركية الإسرائيلية على حساب من؟.. أوكرانيا وخفض التصعيد أو هدوء يسبق العاصفة
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ؛ تركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بهدف إعادة المياه لمجاريها فيما يخص العلاقات المتأزمة بين البلدين على مدار أكثر من عقد من الزمن.

العالم - بانوراما

وقال الرئيس التركي إن الهدف هو إعادة إحياء الحوار السياسي على أساس المصالح المشتركة مع مراعاة الحساسيات المتبادلة. من جهته أكد رئيس الكيان الإسرائيلي على ضرورة الانخراط في تعاون من شأنه التأثير على المنطقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا وإنها تفضل فعل ذلك من خلال المحادثات.

الى ذلك وافق الاتحاد الاوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين ورجال أعمال من روسيا من ذوي النفوذ السياسي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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