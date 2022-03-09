اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "اجتماعا ثلاثيا عقد في القاهرة اجتماعا ضم وزراء خارجية العراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري".

وأضاف، أن "الوزراء استعرضوا سبل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثي المشترك في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة".

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.