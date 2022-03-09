حامد كرزاي: الأفغان لم يتوصلوا بعد إلى السلام الذي كانوا يأملون فيه

العالم - أفغانستان

وبحسب وكالة "طلوع نيوز" دعا كرزاي الحكومة الأفغانية الحالية (حكومة حركة طالبان) إلى الدخول في محادثات مع خصومها وعقد مؤتمر وطني، واصفا انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بأنه فرصة جيدة لضمان السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف: "طالما حل السلام في أفغانستان ولم نشهد قتالا بين جبهات عدة ولا قتال بين الأخوة، لكننا لم نصل إلى السلام والاستقرار، وهي إرادة الشعب الأفغاني، أي السلام الذي يتم ضمانه من خلال الوحدة الوطنية. السلام الذي يتم فيه أخذ جميع الأفغان في الاعتبار عند صنع القرار بشأن أفغانستان".

وأعرب كرزاي عن معارضته الشديدة للوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان لمدة 20 عاما، مضيفا: "بشكل عام، تسبب العمل العسكري الأمريكي في ألم لشعب أفغانستان".

كما انتقد القرار الأمريكي بشأن تجميد الأصول الأفغانية، وقال إن "الأفغان أنفسهم هم ضحايا الإرهاب".