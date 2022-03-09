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الأزمة الإقتصادية والمعيشية تثقل كاهل اليمنيين

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

مع قدوم الخريف الثامن للعدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجاثم على الشعب اليمني تزداد حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية على كاهل المواطنين خصوصا في ظل غياب الوقود ومنع دخول المشتقات النفطية.

العالم - مراسلون

واقع تعيشه محافظة تعز و تؤكده طوابير الإنتظار هذه من مسافات طويلة أمام محطات الوقود لأيام وأخرى أغلقت أبوابها لانعدامه منذ أشهر.

الكثير من المرافق الصحية و الخدمية والتجارية توقفت وتوقفت معها الخدمات الضرورية للمواطنين ناهيك عن تعطل معظم العاملين والموظفين من أداء أعمالهم وسط ارتفاع للأسعار المترتبة على إنعدام الوقود الذي صار كابوس يؤرق ويهدد حياة الكثير من المواطنين.



وأمام استمرار حصار العدوان الخانق بغطاء أمريكي يستمر الغضب والغليان الشعبي المندد بالعدوان والرافد لجبهات القتال، وهو ما يراه الكثير رهان اليمنين لوحيد لكسر الحصار ودحر العدوان من كل تراب اليمن في ظل الصمت الدولي والاممي المتاجر بمسميات حقوق الإنسان الكاذبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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