المشاط يلتقي أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية

العالم - اليمن

وجرى خلال اللقاء مناقشة الآثار الكارثية للحصار الأمريكي المفروض على الشعب اليمني.

وفي اللقاء، أكد الرئيس المشاط، على ضرورة الاهتمام بإيصال المساعدات الغذائية للمستحقين لها.

وشدد على الاهتمام بتنفيذ المشاريع في مجالات الصحة والمياه والطرق واستعادة الخدمات العامة، والتركيز على المشاريع التي توّفر الخدمة للشعب اليمني بشكل مستدام، ولا تجعل منه رهينة للمساعدات لفترات طويلة.

كما أكد الرئيس المشاط، أن الأمم المتحدة معنية وفقاً للقوانين الدولية واتفاق ستوكهولم بإلزام دول العدوان بالرفع الكامل للحصار، ومنع القيود الظالمة والقرصنة الأمريكية غير القانونية على الواردات من الغذاء والدواء والوقود.