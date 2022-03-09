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رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن القوات الروسية دمرت لأوكرانيا 974 من الدبابات والعربات المدرعة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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