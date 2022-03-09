من طهران .. برامج وخطط منظمة الحج والزيارة الإيرانية

العالم - من طهران

واليكم نص مقابلة قناة العالم مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية:

العالم: نحن الآن على أعتاب شهر رمضان المبارك وفي هذه الأيام هو موسم للزيارة وايضا هنالك موجة للزائرين نحو العتبات المقدسة في العراق، حدثنا عن هذه الأيام وهذا الموسم وما هو برنامجكم لهذا الموسم؟

الحسيني: كما تعلمون منذ عامين الطريق لإرسال الزوار الى العتبات المقدسة في العراق كان مغلقاً بسبب جائحة كورونا ومع تراجع الجائحة منذ اقل من شهرين وصلنا الى مشروع جديد قدمته منظمة الحج والزيارة حيث بدأنا بإيفاد الزوار وقبل يومين كان لدينا 32 الف شخص في قوافل جوية ذهبت الى العتبات المقدسة في العراق وبرامجنا للعتبات المقدسة خططناه لهذه الأيام خصوصا عطلة آخر السنة حيث ستبدأ رحلات جوية الى العتبات المقدسة في ظل استمرار اغلاق المعابر البرية والحكومة العراقية لم تعلن اي اعلان لفتح المعابر الجوية، وفق التسجيلات التي سجلناها فقد سجل 41 الف تسجلوا في مواقعا و26 الف شخص اختاروا الرحلات الجوية و37% منهم برحلات جوية ونحن حتى الآن لبينا طلبات الرحلة الجوية وكلما نضيف على هذا العدد والأعداد سنحاول ايفاد عدد اكبر من زوار.

العالم: بالنسبة للأسعار هل هناك برنامج للسيطرة على اسعار هذه الرحلات؟

الحسيني: فيما يخص الأسعار نحن اذا نتمكن من السيطرة على حجوزات يمكن ان نسيطر على الأسعار لكن الآن لا يمكن ان نفعل ذلك، بعض الشركات الجوية قد اوكلت مقاعدها في الطائرات الى الشركات الخاصة وعلينا ان نحجز المقاعد من القطعات الخاصة وهذه القطعات الخاصة تتلاعب بالاسعار بالنسبة للوقت الذي تتحكم به ورحلات اخر السنة من المفترض ان تشهد اقبالا اكثر ونحن لم نتمكن من اي وسيلة لإنخفاض اسعار الرحلات الجوية ونحاول من ان إستيجار الرحلات العراقية واذا تمكننا من ذلك عند ذلك الاسعار ستكون ثابتة وايضا يمكن ان تكون اقل.

العالم: هل هناك تنسيق مع الجانب العراقي لفتح المنافذ البرية أمام الزائرين الإيرانيين؟

الحسيني: هناك حديث كثير بدأنا مع المسؤوليين العراقيين كما زار وفد إيراني العراق والتقى مع السفير الإيراني لدى العراق حيث السيد مسجدي يحاول اعادة فتح المعابر الحدودية، الجانب العراقي اعطانا مواعيد شفوية فقط وقالوا قبل 3 ايام من عطة اخر السنة في ايران سيفتحون المعابر لكن الى هذه اللحظة لم نتبلغ اي بيان رسمي من الجانب العراقي بهذا الشأن والبعض يسأل ما هو برنامجكم في ايفاد الزائرين براً نقول لهم ليس لدينا اي برنامج بهذا الشان.

العالم: ما هي العوائق لفتح المنافذ البرية أمام الزوار؟

الحسيني: السبب الرئيسي الذي نتفهمه نحن ايضا هو انتشار كورونا، اوضاع كورونا في العراق اكثر سيطرة من ايران واذا تذهبون الى كربلاء المقدسة او النجف الأشرف تشاهدون غالبية الناس لا تضع الكمامة ونحن نستوعب من هذه القضية ان الحساسية في العراق للحد من انتشار كورونا في بلادهم حيث الزوار الإيرانيين عندما يذهبون الى العراق قد تنتشر الجائحة في العراق اكثر وتذهب الأمور الى مراحل حمراء لديهم.

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