دبلوماسي ايراني: تقرير غروسي مؤشر للتقدم الحاصل في قضايا الضمانات

العالم - إیران

جاء ذلك في كلمة القاها غائبي امام اجتماع مجلس المحافظين بشأن تنفيذ الضمانات في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، ستعرض خلالها المواقف المبدئية لايران.

وشدد على أن إيران ، بصفتها عضوا مسؤولا في معاهدة حظر الانتشار النووي ، ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة وستواصل القيام بذلك ، وأضاف: إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس التقدم الحاصل في متابعة قضية الضمانات والذي تم ابلاغ مجلس الحكام به ، وهذا التقدم هو نتيجة للتعاون المتبادل البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: يسرنا أن هذا النهج ، وكذلك أنشطة التحقق التي أجريت في الموقع 2 ، مكنت الوكالة من تقييم أن هذا لم يعد مسألة ضمانات متبقية.

وأشار غائبي إلى أن البيان المشترك الصادر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 5 اذار/مارس 2022 يظهر احترام إيران لإجراءات الوكالة وأنظمتها وعملها المهني ، وكذلك عزم إيران على التعاون مع الوكالة ، وفي هذا الصدد يجب أن تراعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم التسييس والتزام المهنية والنزاهة والاستقلال.

وأضاف: حالما تنجح المفاوضات من أجل استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ، يجب أن تكون إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعداد لفتح فصل جديد من التعاون المكثف ، ومثل هذا الوضع يتطلب دراسة عاجلة لإنهاء ما تبقى من قضايا الضمانات وتمهيد الارضية لتنفيذ الاتفاق النووي من جديد.

وأكد غائبي قائلا: نتوقع بعد تقرير المدير العام ، ان يتخذ أعضاء مجلس المحافظين الإجراءات المناسبة لدعم إنهاء هذه القضايا في جدول أعمال مجلس المحافظين.