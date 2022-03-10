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الاقمار الصناعية الايرانية ستصل الى ارتفاع 36000 كم خلال السنوات الخمس القادمة

الاقمار الصناعية الايرانية ستصل الى ارتفاع 36000 كم خلال السنوات الخمس القادمة
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قسم الفضاء في القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الاربعاء، ان الاقمار الصناعية الايرانية ستصل الى ارتفاع 36 ألف كيلومتر خلال السنوات الخمس القادمة، في حال دعم المسؤولين وكبار القادة في البلاد.

العالم - إیران

وفي حوار خبري خاص، أشار العميد علي جعفرآبادي الى إطلاق قمر "نور2" الصناعي بنجاح، وقال: ان اطلاق قمر "نور2" الصناعي كان ردا على هذا التساؤل: هل ان اطلاق قمر "نور1" كان حدثا بالصدفة، وهل يمكن تكراره؟ وهل انه منتجاتنا بلغت حدا يمكن الثقة بتكرار هذه الانجازات مرة اخرى؟ والاجابة اليوم هي إيجابية ولحسن الحظ على كل هذه التساؤلات طيلة السنوات الماضية.

وأضاف: لقد تجسدت اليوم على ارض الواقع، التحديثات التي اُجريت خلال السنتين الاخيرتين على المحركات الفضائية ومعدات الاقمار الصناعية.

وتابع: ان مهمة قمر "نور2" الصناعي وكما "نور1" تتمثل في الاستطلاع والرصد. وقد تم تصمم اقمارنا الصناعية بحيث لا تمر من فوق القطبين، ولكن اغلب حركاتها هي فوق بلادنا وغرب آسيا.

وأكد العميد جعفرآبادي: ان القمر الصناعي على ارتفاع 500 كيلومتر يحظى بنطاق رؤية واسع للغاية وفي هذه الحالة يمكنه اكتشاف العوامل البيئة والاحداث، وهذا من شأنه ان يكون له استخدامات متنوعة في مجال الكوارث الطبيعية والسيول وكذلك رصد المنتجات الزراعية اضافة الى المساعدة في الكشف عن الاهداف في المجال الدفاعي.

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الاقمار الصناعية الايرانية ستصل الى ارتفاع 36000 كم خلال السنوات الخمس القادمة

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