بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران

العالم - لبنان

وبعد صدور بيان معاد من اللجنة العربية الوزارية العربية ضد ايران، صرح عبدالله بوحبيب: "لبنان تحفظ على القرار الصادر عن اللجنة العربية الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران".

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء اصدرت اللجنة العربية الرباعية (السعودية والامارات والبحرين ومصر) بيانا ختاميا بعد اجتماعها التشاوري على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية بالقاهرة، كررت فيها الاتهامات ضد ايران.

وفيما كررت اللجنة العربية الرباعية اتهاماتها لايران في بيانها الختامي، بما فيها مزاعم التدخل في شؤون الدول العربية ودعم "التنظيمات الارهابية" ومواصلة تنمية قدراتها الصاروخية وتزويد الحوثيين باليمن بالصواريخ، الا انها لم تشر الى تدخلات الامارات والسعودية في شؤون اليمن، وشنها الحرب والحصار ضد الشعب اليمني لقرابة 7 سنوات.

وفي جانب آخر من البيان، كررت هذه اللجنة المزاعم التي اعتادت الامارات اجترارها بشأن الجزر الايرانية الثلاث تنب الكبرى وتنب الصغرى وابو موسى، وأشارت الى الزيارة التفقدية الاخيرة للعميد علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري الى جزيرة تنب الكبرى وافتتاح مطار "الامام علي عليه السلام" في هذه الجزيرة، واصفة تصريحات المسؤولين الايرانيين بهذا الخصوص بأنها "استفزازية" و"انتهاك لسيادة الامارات".

الجدير بالذكر ان سيادة ايران على هذه الجزر الثلاث كانت مستقرة قبل تشكيل دولة الامارات العربية المتحدة.