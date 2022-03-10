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قائد بحرية الجيش الايراني: استطعنا تحطيم تهديدات و حظر ومؤامرات الاعداء

قائد بحرية الجيش الايراني: استطعنا تحطيم تهديدات و حظر ومؤامرات الاعداء
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البحرية للجيش الايراني الأميرال شهرام ايراني ان القوات البحرية للجيش الايراني نجحت في تحطيم مثلث التهديد والعقوبات ومؤامرات الأعداء.

العالم - ايران

واضاف الأميرال شهرام ايراني يوم الاربعاء في مراسم تعيين الرئيس الجديد لجامعة العلوم البحرية في ميناء نوشهر شمالي ايران ان القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت تحديث أدواتها العسكرية ورفع مستوى قدراتها الدفاعية لتنفيذ مهماتها في اية نقطة في العالم بشكل جيد ونجحت في تحطيم مثلث التهديد والعقوبات ومؤامرات الأعداء.

وتابع: ان القدرات واقتدار القوات البحرية للجمهورية االاسلامية الايرانية قد ازدادت الى حد لايجرؤ الاميركيون والاوروبيون اليوم على التطاول والنزول الى الساحة واستعراض قوتهم.

واعتبر الاميرال ايراني اليقظة امام مؤامرات الأعداء ضرورية تحت أية ظروف قائلا "ان هذا من الارشادات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية وكلما أصغينا الى ارشادات سماحته والتزمنا بها خرجنا بنجاح ومرفوعي الرأس من المواجهات وفي غير هذه الحالة نتلقى الضربات".

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