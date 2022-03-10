افتتاح أول معرض للمنتجات الإيرانية في كركوك

العالم - ايران

وشارك في مراسم الافتتاح القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية مهدي شوشتري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي، ورئيس غرفة تجارة كركوك صباح الصالحي ، ومدير عام المعارض في وزارة التجارة العراقية زهرة الجيلاني.

وأكد القنصل العام الإيراني مهدي شوشتري في كلمته خلال مراسم الافتتاح، سياسة اولوية العلاقات مع الدول الجارة خاصة العراق في السياسة الخارجية للحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية واشار الى ضرورة تنمية وتعميق العلاقات في جميع المجالات، معتبرا تنظيم مثل هذه المعارض خطوة في سياق زيادة تعرف الشركات والمواطنين في كركوك على الشركات والسلع الانتاجية الايرانية.

واشار الى مكانة كركوك كنقطة اتصال بين المحافظات الشمالية مع المركز وجنوب العراق، واصفا بالمهم وجود علاقة مباشرة بين التجار والشركات في كركوك والتجار والشركات الايرانية.

واعلن شوشتري استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم كركوك في مسار التنمية والاعمار.

كما قال شوشتري في تصريح لوكالة الانباء العراقية على هامش مراسم الافتتاح أن "إقامة اول معرض للمنتوجات الايرانية في كركوك بمشاركة 50 شركة دليل على استقرار الوضع الأمني في جميع المناطق ويؤكد أنها أصبحت مهيأة أمام الشركات والمستثمرين لإقامة المعارض والمشاريع".

من جانبه أكد محافظ كركوك راكان الجبوري لوكالة الأنباء العراقية: أن "أهمية اقامة المعرض في المحافظة تنبع من كونها مركزا جاذبا للاعمار والاستثمار وتتمتع باستقرار أمني وتشهد تعايشا بين مكوناتها وعملاً بروح الفريق الواحد".

وأضاف أن "إدارة كركوك ترحب وتدعم جميع الجهود لاقامة المعارض والمؤتمرات ودعم المستثمرين ورجال الاعمال"، مثمنا "جهود النواب وجهود القوات الامنية البطلة ووعي وتعايش مواطني كركوك".

يذكر ان المعرض الاول للجمهورية الاسلامية الايرانية في كركوك يستمر لفترة 5 ايام بمشاركة اكثر من 50 شركة ايرانية في اطار 10 مجموعات للسلع من ضمنها عدد من الشركات المعرفية.