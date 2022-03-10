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شاهد: رقم قياسي لحجم الكذب والنفاق والتضليل ومعاقبة روسيا

الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

حجم الكذب والنفاق والتضليل ومعاقبة روسيا، شمل كل شي بمعنى عقوبات طالت كل شي حتى الفنانيين والادباء والشعراء، لم يبق شيء لم بفعله الغرب ضد روسيا وخلال ايام قليلة فقط.

خاص بالعالم

ولطالما دعا الغرب وامريكا حضارة مدعاة، الا ان هذه الحضارة المدعاة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، كلها سقطت في الايام الاولى مما اسمي بالعملية العسكرية في اوكرانيا.

وبالفعل هذا يحصل الان في كل الدول الغربية، وكل اوروبا التي تدعي الحضارة، حتى امسية شعرية وحفلة لفنانيين وموسيقى وحتى الطلاب الروس في بعض الدول يتعرضون للاعتداءات والطرد، لم يبق الا الهواء لمن يمنعوه عن الروس.

حتى في الرياضة والتي عادة انها تعبير عن الاخلاق والتواصل بين الدول، عوقبت روسيا وبيلاروسيا ايضاً. ممنوع ان يشاركوا في اي مشاركة دولية واي مسابقة رياضية، حتى مسابقة القطط الروسية منعت ان تشارك في مهرجان حول القطط في العالم، بمعنى الى هذا الدرك وصل الغرب في معاقبة روسيا، بعد ذلك يخرجوا بديمقراطية وحرية وحقوق انسان وحضارة وثقافة وتلاقي، كل هذا اثبت ليس سوى كذبة كبيرة عاشها العالم على مدار سنوات طويلة.

تابعوا المزید من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد: رقم قياسي لحجم الكذب والنفاق والتضليل ومعاقبة روسيا

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