"الشيخ" يلتقي لابيد مرة أخرى

العالم - فلسطين

وقال الشيخ، عبر “تويتر”: “التقيت قبل قليل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد” من دون أن يحدد مكان اللقاء.

وتابع: “أكدت له ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين” حسب تعبيره.

ومنذ عام 2014، توقفت عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال؛ جراء رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان وتنصلها من مبدأ “حل الدولتين”.

وأضاف الشيخ: “تناولنا الوضع الإقليمي والدولي”.

وسبق أن اجتمع الشيخ ولابيد في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.